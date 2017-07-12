Армянские компании примут участие в ИТ-форуме в Иране – министр

/АРКА/. Армянские компании примут участие в форуме информационных технологий в Иране, сообщил в среду министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян. "Около 20 армянских ИТ-компаний уже представили заявки на участие в форуме. Пока подготовка к форуму находится в процессе, поэтому все подробности мы представим позже", - сказал министр, добавив, что форум состоится осенью. По его словам, иранский рынок могут заинтересовать предлагаемые Арменией инновационные решения, начиная от программирования, заканчивая ИТ-продукцией армянских компаний. В свою очередь, директор и учредитель компании Technology and Science Dynamics (TSD) Ваан Шакарян отметил, что армянским компаниям также есть, что перенять у специалистов из Ирана. "Иран демонстрирует заметный прогресс в развитии сферы нанотехнологий. И мы могли бы перенять их опыт в данной сфере", – добавил он. Армения активно развивает отношения с Ираном, в частности, между странами создается новая Свободная экономическая зона, основной целью которой станет развитие торгово-экономических отношений с Ираном и другими странами региона, развитие Сюникской области, а также позиционирование Армении как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и Грузией. Оборот сферы информационных технологий Армении в 2016 году составляет $500 млн. По итогам года средний рост сектора составляет порядка 20%.