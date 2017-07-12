Торговые коридоры через Абхазию и Южную Осетию облегчат процесс грузоперевозок для Армении

Создание торговых коридоров между Россией и Грузией через Абхазию и Южную Осетию облегчит процесс грузоперевозок для Армении, заявил журналистам министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян. «Это продолжительный процесс, который, в первую очередь, связан с грузино-российскими отношениями. Ведется работа», - сказал министр. На вопрос корреспондента Aysor.am, будет ли Армения вовлечена в переговоры, В.Мартиросян ответил: «работает российско-грузино-швейцарская группа. Последняя встреча была в Праге, и вероятно, будут предложения на различных встречах». По его словам, в результате задействования коридоров появится альтернативная автодорога для грузоперевозок, что намного облегчит этот процесс, появится конкуренция, что приведет к снижению цен на экспорт и импорт.