«Ведомости»: Новые санкции США похоронят ключевые проекты Газпрома — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток»

Американские санкции могут поставить крест на проектах "Газпрома": под угрозой строительство морских газопроводов "Северный поток – 2» и "Турецкий поток", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сообщение компании. Как говорится в проспекте к выпуску евробондов "Газпрома", с которым удалось ознакомиться газете, если вступит в силу нынешняя версия законопроекта о новых санкциях США против России, это может задержать и даже "предотвратить завершение проектов", среди которых названы ключевые — "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Санкции, о которых идет речь, – инициатива американских сенаторов. 15 июня законопроект был одобрен сенатом США и направлен в палату представителей, которая собирается рассмотреть документ уже на этой неделе. Он предусматривает право президента США вводить санкции в отношении лиц и компаний, инвестировавших в строительство Россией экспортных трубопроводов от $1 млн за раз или более $5 млн в течение года. Для таких проектов запрещено предоставлять оборудование, технологии и услуги. Аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук считает, что "даже если санкции отпугнут потенциальных инвесторов, у «Газпрома» достаточно ресурсов, чтобы закончить строительство трубопроводов своими силами". В то же время он не видит больших рисков того, что политические решения помешают реализации "Северного потока - 2". Партнер RusEnergy Михаил Крутихин полагает иначе: если американские санкции будут расширены, при первом же риске их применения компания Allseas, занимающаяся укладкой трубы, может отказаться от дальнейших работ. "Если Allseas выйдет из «Турецкого потока», другие подрядчики вряд ли согласятся прийти на ее место", – указал он. Директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко соглашается с тем, что "принятие санкций в их текущей редакции может существенно замедлить реализацию «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» или даже сделать их нереализуемыми". В то же время он не уверен, захочет ли сама Европа наращивать газопоставки из РФ, даже если "Северный поток - 2" будет-таки построен. Как сообщалось ранее, в Вашингтоне поддержали новый пакет санкций в отношении России и Ирана, выразив недовольство лишь по поводу пункта о запрете для Белого дома отменять санкции без решения Конгресса. На пороге масштабных санкций Санкции в случае их принятия могут коснуться горнодобывающей, металлургической отраслей российской экономики, а также проектов в сфере железнодорожного транспорта и судостроения. При этом, по данным газеты "Ведомости", если вступит в силу нынешняя версия законопроекта о новых санкциях США против России, это подорвет ряд важных для "Газпрома" проектов, в том числе строительство трубопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток": они будут либо заморожены, либо прекращены навсегда.