Отток капитала из России вырос в 1,7 раза

Чистый отток капитала из России за первые шесть месяцев 2017 года достиг $14,7 млрд. Об этом 11 июля сообщил Центробанк. «Определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала, в отличие от ситуации годом ранее, оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств. Прочие секторы в условиях восстановления экономической активности, напротив, выступили нетто-импортерами иностранного капитала». – отметили в ЦБ. Для сравнения, в первой половине прошлого года из страны вывели $8,6 млрд, то есть в 1,7 раза меньше. Это уточненные данные – до этого регулятор оценивал отток капитала в январе-июне 2016 года в $10,9 млрд.