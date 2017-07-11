В мае денежные переводы физическим лицам в Армении возросли почти на $155 млн - news.am

В мае положительные сдвиги в динамике денежных переводов физическим лицам в Армении продолжились. Так, в этом месяце было переведено почти $155 млн., что на $45,4 млн. (или же в 1,4 раза) превысило показатель аналогичного месяца прошлого года. Майский рекорд в основном был связан с увеличением денежных переводов как из России (на $16,7 млн.), так и из Казахстана (почти на $13,8 млн.). Также заметно возросла сумма переводов из государств, фигурирующих в группе «прочие страны» (на $11,7 млн.). Напомним, что за последние годы ряд факторов негативно повлиял на трудовых мигрантах в России. В частности, были ужесточены правила въезда иностранцев в страну, усилились кризисные явления в российской экономике. В условиях опережающей инфляции стоимость жизни, как россиян, так и трудовых мигрантов, возросла. Понятно, что при той же зарплате возможности перевода мигрантами денег на родину ограничились. Но, все же основная причина спада в переводах – ослабление рубля по отношению к доллару. Это далеко не новость, об этом было сказано еще три года назад. (https://news.am/rus/news/232921.html) Итак, в январе-мае за 2014- 2017 годы сумма переводов из России (в пересчете на доллары США) сократилась на 43%. То есть почти наполовину (см. нижеследующий график). Между тем, если перевести доллары в российские рубли, то спад в этом периоде уже на порядок меньше – «лишь» на 7%. Рост «долларовых» переводов из России в январе-мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, связан только с курсом рубля. Так, в пересчете на рубли сумма денежных переводов в январе-мае прошлого года составляла 18,6 млрд. рублей, а вот в отчетном периоде несколько меньше – 18,0 млрд. рублей. То есть никаких позитивных сдвигов в реальности не было Своего рода небольшой сенсацией стал скачок в притоке денежных переводов из Казахстана. Если в мае прошлого года из этой страны было переведено в Армению менее $1,3 млн., то в отчетном месяце – уже на порядок больше - $15,0 млн. Отметим, что сумма переводов из этой страны за январь-апрель (составившая менее $5,5 млн.) была в кратном размере меньше рекордного майского показателя. В результате, по итогам января-мая Казахстан занял третье место в рейтинге притока переводов, после России и США. Нелишне отметить, что отток денег в США довольно велик, вследствие чего положительное сальдо в переводах было сравнительно незначительным – менее $5,7 млн. в январе-мае. К примеру, с тем же Казахстаном этот показатель достигал $19,2 млн. Продолжение https://news.am/rus/news/399539.html.