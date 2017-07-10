Глава Минсельхоза Армении заявил о важности внедрения сельскохозяйственного страхования

  • Lragir.am
  • Бизнес - 10 Июля 2017, 20:13
Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян сегодня в ходе встречи с журналистами коснулся вопроса пострадавших от града общин республики.

Министр отметил, что в правительство Армении представлены сведения относительно всех областей республики – Арагацотнской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Тавушской, Сюникской, Ширакской,  которые пострадали от града.

«Сведения обобщаются. Мы предложили правительству, чтобы по всем  пострадавшим от града территориям было аналогичное  решение», – отметил И. Аракелян.

Министр сельского хозяйства РА отметил, что в связи с задержкой выплат основной суммы кредита фермерами Центральный банк Армении уже предпринял соответствующие шаги: «Поскольку фермеры в основном берут кредиты из банка Acba-Credit Agricole Bank, они уже работают с соответствующими территориями – по части сельскохозяйственных кредитов».

Что касается выплат за воду и земельного налога, И. Аракелян отметил, что министерство сельского хозяйства и Государственный комитет водного хозяйства РА провели совместные обсуждения воды, в результате чего достигнута договоренность: до выяснения размера ущерба на пострадавших от града территориях будет действовать  мягкий режим  взимания платы за воду.

И. Аракелян отметил, что данные шаги в какой-то степени смягчат понесенный фермерскими хозяйствами ущерб, однако для полной компенсации необходимо внедрить систему страхования, сообщает Panorama.am

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