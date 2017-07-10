Beeline модернизирует мобильную сеть во всех марзах Армении

10 июля 2017, Ереван. В Beeline стартует широкомасштабный проект по замене оборудования и обновлению мобильной сети во всех регионах Армении. Цель модернизации – расширить технические возможности мобильной сети и предложить клиентам лучшее качество голосовых услуг и мобильного интернета на всей территории страны. Модернизация пройдет в несколько этапов и будет завершена в течение ближайших трех месяцев. График работ запланирован таким образом, чтобы минимизировать возникновение технических сложностей. В случае отключения отдельных сегментов сети трафик будет оперативно перенаправлен на работающее оборудование. В результате апгрейда сети, клиенты Beeline получат значительное улучшение качества голосовых услуг, а также возрастет скорость мобильного интернета. «Мы уже провели аналогичную модернизацию мобильной сети в Ереване и очень довольны ее результатами. Технические возможности и качество покрытия значительно улучшились, и мы спешим сделать то же самое в регионах. Инвестиции в инфраструктуру – залог качества и основа для наших простых и удобных услуг», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Beeline дополнительно проинформирует абонентов в регионах страны о ходе технических работ и заранее благодарит клиентов за понимание!