Минсельхоз Армении планирует увеличить размер предоставляемых малым и средним сельским хозяйствам кредитов

/АРКА/. Министерство сельского хозяйства Армении планирует увеличить размер предоставляемых малым и средним сельским хозяйствам доступных кредитов, сообщил в понедельник в ходе пресс-конференции глава ведомства Игнатий Аракелян. "Мы намерены внести некоторые изменения в программу по предоставлению доступных кредитов, предусмотренную на 2018 год. В прошлом кредит предоставлялся всем сельским хозяйствам в размере до 3 млн. драмов. В годовом разрезе предоставлялось около 15 млрд. драмов, но этих средств было недостаточно", - отметил Аракелян. Он подчеркнул, что планируется зафиксировать минимальный порог кредита в размере 3 млн. драмов, увеличив его до 10 млн. драмов, чтобы им смогли воспользоваться малые и средние хозяйства. "Но мы будем требовать, чтобы хозяйство представило свою программу. Если в данном вопросе будет необходима консультация, то мы предоставим ее", - добавил министр. По его словам, в результате планируется способствовать выдаче кредитов тех сельских хозяйств, которые хотят развиваться и повышать свою эффективность. По данным ЦБ Армении за последние четыре года банки предоставили сельским хозяйствам Армении кредиты в размере около 600 млрд. Лишь по части субсидируемых кредитов за отмеченный период сельским хозяйствам было предоставлено около 90 млрд. драмов кредитных средств.