Мужчины уезжают, а многие разводятся и покидают свои семьи

Число уезжающих на заработки в селах Гегаркуникского марза растет год от года. Основным доходом жителей сел Арцванист, Цовинар и Еранос становятся высланные из России деньги. 80-90% мужчин из этих сел выехали на заработки, многие вывезли и семьи. Сельчане жалуются, что дела у гастарбайтеров в этом году плохи. Говорят, не высылают денег по 4-5 месяцев. И все равно не возвращаются. «Мужчины едут в Россию, но и там работы нет. Говорят, губернатор сменился, и нашим работу не дают. Мы тут берем в долг, ждем, когда они приедут, покроют долги, чтобы опять остаться без денег», рассказывает жительница села Арцванист. Многие мужчины разводятся, в Арцванисте таких уже 10% семей. Молодые же едут в Россию и создют семьи там. Сельчане не надеются на доходы от культивирования земли. «Это мы принадлежим земле, а не она нам», говорит пожилой житель Арцваниста. Фермерам приходится сталкиваться с проблемой орошения и техники. Кроме того, сколько нужно продать картофеля по 70, в лучшем случае 100 драмов, чтобы купить мешок муки? «Надежд никаких нет, надежда появится, когда будет работа. Нам не нужно никакой помощи, дайте работу», говорят жители марза. Они также жалуются на недоступность сельхозкредитов по низким ставкам, говорят, много бумажной волокиты. Кредиты эти до них не доходят, приходится брать другие, под высокие проценты. Сельхозработами в марзе занимаются в основном женщины. Успопших тоже предают земле женщины, потому как мужчин не осталось.