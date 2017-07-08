Россия и Грузия могут договориться о грузоперевозках через Абхазию?

Россия готова начать выполнение соглашения о мониторинге грузов на грузино-российской границе. Об этом сегодня в Праге журналистам заявил специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе после встречи с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. «Представители РФ подтвердили, что готовы перейти с подготовительного этапа на этап имплементации, и оформить соответствующие контракты с швейцарской компанией», — цитирует Абашидзе Общественное телевидение Грузии. Сейчас стороны должны уточнить окончательные детали и назвать даты оформления контрактов, — сообщил Абашидзе. «Мы должны связаться с швейцарскими коллегами, определиться с датами, а также с тем, в каком виде и в какой форме будут оформлены эти контракты», — отметил Абашидзе Тбилиси неоднократно заявлял, что завершил подготовительные работы, необходимые для выполнения соглашения по монтирингу грузов, и ждет аналогичной готовности от российской стороны. Для этого обе стороны должны оформить договор с нейтральной компанией, в частности, швейцарской компанией SGS, представители которой будут непосредственно осуществлять мониторинг в условиях отсутствия между Грузией и Россией дипломатических отношений. Соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами удалось достичь после того, как в 2011 году третий президент Грузии Михеил Саакашвили снял вето на вступление РФ в ВТО, но лишь с тем условием, что через территории Абхазии и Цхинвальского региона (т.н. Южной Осетии) пройдут торговые коридоры из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток грузов и маркировать их.