Нефть дешевеет более чем на 3% на данных о росте добычи в США

РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в пятницу на данных по добыче нефти в США; нефть марок Brent и WTI дешевеет более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.41 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,95% — до 46,69 доллара за баррель, ранее она дешевела более чем на 3%. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 3,08% — до 44,12 доллара за баррель.