Инициатива ЕС: в Ереване открываются солнечные остановки

В Ереване состоялось открытие первой транспортной остановки, подпитываемой солнечной энергией. Инициатива принадлежит ЕС. На остановке можно бесплатно зарядить мобильник и другие гаджеты. Посол ЕС в Армении Петр Свитальски первым воспользовался услугой, напомнив, что Армения – одна из солнечных стран в мире. «Все армяне хотят дешевой энергии и большей независимости, и мы, как ЕС, думаем, что со временем станет возможно и то, и другое», сказал он. Солнце, человеческий потенциал и желание в Армении есть, а инвестиции будут обеспечены мировым сообществом, добавил посол.