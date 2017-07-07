Пассажиропоток через два армянских аэропорта за полгода вырос на 29,3%

/АРКА/. Пассажиропоток через гюмрийский аэропорт "Ширак" в июне 2017 года составил 7744 человек, что на 1558% больше показателя за отчетный период прошлого года, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении. По сравнению с первыми шестью месяцами 2016 года, в 2017 году пассажиропоток через аэропорт "Ширак" вырос на 402,1%. В целом же, пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" и гюмрийский аэропорт "Ширак" за январь-июнь 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 29,3%, составив 1 094 007 пассажиров. "Пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" в июне 2017 года составил 211 252 человек, что на 20,5% превышает показатель того же месяца прошлого года. За январь-июнь 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года в аэропорту "Звартноц" зафиксирован рост пассажиропотока на 26,1%", - отмечается в сообщении. Грузоперевозки через аэропорт "Звартноц" за первое полугодие 2017 году составили 10 912 тонн, что на 70,4% больше, чем показатель 2016 года. Количество полетов и посадок в аэропортах "Звартноц" и "Ширак" за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 24,5%. /АРКА/. Пассажиропоток через гюмрийский аэропорт "Ширак" в июне 2017 года составил 7744 человек, что на 1558% больше показателя за отчетный период прошлого года, сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении. По сравнению с первыми шестью месяцами 2016 года, в 2017 году пассажиропоток через аэропорт "Ширак" вырос на 402,1%. В целом же, пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" и гюмрийский аэропорт "Ширак" за январь-июнь 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 29,3%, составив 1 094 007 пассажиров. "Пассажиропоток через ереванский международный аэропорт "Звартноц" в июне 2017 года составил 211 252 человек, что на 20,5% превышает показатель того же месяца прошлого года. За январь-июнь 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года в аэропорту "Звартноц" зафиксирован рост пассажиропотока на 26,1%", - отмечается в сообщении. Грузоперевозки через аэропорт "Звартноц" за первое полугодие 2017 году составили 10 912 тонн, что на 70,4% больше, чем показатель 2016 года. Количество полетов и посадок в аэропортах "Звартноц" и "Ширак" за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 24,5%.