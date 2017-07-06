О единой евразийской валюте в ближайшие 15-20 лет не может быть и речи

О единой евразийской валюте в ближайшие не может быть и речи до 2025 года. Об этом сегодня в парламенте в ходе обсуждения выполнения бюджета 2016 заявил глава Центробанка Армении Артур Джавадян, отвечая на вопрос депутата от «Елк» Никола Пашиняна. «Главы центробанков всех пяти евразийских государств договорились не обсуждать это хотя бы до 2025 года, даже подписали документ об этом. После этого в соответствии с экономической ситуацией в странах-членах будет принято решение», сказал Джавадян. Он отметил, что позиция Армении жесткая. «Я считаю, что сейчас мы не просто не готовы, но и об этом не может быть и речи в ближайшие 15-20 лет», сказал Джавадян. Он сказал, что они извлекли уроки из истории общей европейской валюты.