Я не видел чиновников, которые обогащаются – глава ЦБ Армении

Председатель Центробанка Армении Артур Джавадян счел реалистичным программу Сержа Саркисяна и РПА по обеспечению ежегодного 5-процентного экономического роста до 2040 года. Он отметил, что все экономики зависят от международной конъюнктуры, ситуации в соседних странах, положения в союзах, в которых пребывают данные страны. Комментируя тот факт, что в прошлом году был зафиксирован прирост на уровне 0,2%, Артур Джавадян напомнил, что в 2014 году имел место резкий спад объемов частных трансфертов, сократилась добывающая сфера из-за падения цен на медь и молибден. И в этой ситуации 0,2% - это благо. «Нужно быть чуть амбициознее, и тогда все будет возможно. 5% - это не мало и не много, для многих стран это серьезный показатель», сказал он. На вопрос, будет ли на фоне такого прироста расти благосостояние населения, Джавадян ответил, что для этого создаются предпосылки. Если доходы людей увеличатся, то и уровень жизни вырастет, сказал он. «25 лет – не так много, чтобы определиться с политикой. Мы всегда проводили мудрую, выверенную политику, благодаря которой Армения оказалась…», отметил Джавадян. «Оказалась в положении с высоким уровнем нищеты», заметили журналисты. «Это ваше мнение. Сравните Армению с другими странами СНГ и вы увидите разницу в финансовом состоянии. Сравнение возможно разве что с Грузией, но не с Россией, Казахстаном или Азербайджаном», считает Артур Джавадян. На вопрос, можно ли сравнивать темпы эмиграции, глава Центробанка ответил: «Да, люди уезжают отовсюду, в более обеспеченные места. Из Польши или Франции тоже уезжают в США», добавил он. Люди уезжают, потому что богатые в Армении продолжают обогащаться, а бедные – беднеть, заметили журналисты. В ответ глава ЦБ сказал: «Это ваше мнение. Я не видел, чтобы чиновники в Армении обогащались».