За 3 года денежные переводы в Армению сократились на 38,4% или на $830 млн. Об этом заявил 6 июля министр финансов Армении Вардан Арамян, выступая на внеочередном заседании парламента. Связано это, в первую очередь, с санкциями против России с середины 2014 года и замедлением её экономического роста. В 2015 году российский ВВП сократился на 3,7%, в 2016-ом – на 0,2%. Чтобы поддержать экономику на плаву, Армения увеличивала внешние займы. В 2015 году дефицит бюджета страны к ВВП составил 4,8%, а по итогам 2016 года – 5,5%. Но в 2017 году планируется сократить его до 2,8% ВВП, чтобы справиться с долгами. Этому поможет экономический рост в России: в 2017 году Минэкономразвития РФ ожидает его в 0,6%, 2018-ом – в 1,7%. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
За 3 года денежные переводы в Армению сократились на $830 млн. - news.am
- Бизнес - 06 Июля 2017, 11:36