Армения и Иран обсуждают возможность создания совместного центра по сбору сельхозтехники  

До поставки иранской техники на армянский рынок необходимо проинформировать армянских фермеров о её возможностях и преимуществах. Об этом заявил сегодня заместитель министра сельского хозяйства Армении Роберт Макарян в ходе встречи с иранской делегацией во главе с заместителем председателя Ассоциации производителей сельскохозяйственного оборудования ИРИ Хоссейном Роузати. Представители иранской делегации отметили, что их цель – ознакомиться с техникой и смежным оборудованием, применяемыми в сфере сельского хозяйства в Армении, их мощностью, а также установить деловые связи с местными производителями для поставок иранской сельхозтехники и импорта новейших технологий. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РА, заместитель министра Р. Макарян проинформировал иранских коллег о лизинговой программе приобретения сельхозтехники в Армении и создании машинно-тракторных станций, предложив гостям изучить также возможности их вовлечения в данные программы. Р. Макарян посчитал возможным также представить образцы иранской сельскохозяйственной техники на выставке «Армпродэкспо», которая пройдет в октябре в Ереване. По словам Р. Макаряна, это позволит армянским фермерам на месте ознакомиться с продукцией. В ходе встречи были обсуждены также возможности создания совместного центра по сбору сельскохозяйственной техники.