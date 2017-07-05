Транскавказскую магистраль из России в Южную Осетию закрыли из-за селя

Транскавказская магистраль закрыта для движения утром в среду из-за схода селя, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Северной Осетии. Транскавказская магистраль (Транскам), проходящая в высокогорье, является единственной дорогой, по которой можно попасть из России в Южную Осетию. "На 71-м километре Транскама сошел сель. Автодорога закрыта для проезда с 5.00 мск", — сказал собеседник агентства.