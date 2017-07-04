/АРКА/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной и национальной валюте на уровне "В+". Прогноз по рейтингам остался неизменный – "Стабильный", отмечается на официальном сайте агентства. "Одновременно Fitch подтвердило рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций страны в иностранной валюте на уровне "B+". Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне "BB-", а краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте – на уровне "B", – отмечается в сообщении. Рейтинг Армении обусловлен высоким уровнем дохода на душу населения и показателями управления относительно сопоставимых эмитентов, снижением отрицательного сальдо платежного баланса, надежной монетарной политикой и благоприятной структурой государственного долга. Рейтинги сдерживаются из-за высокой чистой внешней задолженности, высокого уровня дефицита госбюджета, который ведет к росту бремени государственного долга, подверженности внешним потрясениям, долларизованного банковского сектора и напряженности в отношениях с некоторыми соседними странами. Fitch отмечает, что Армения продолжает восстанавливаться после внешних шоков 2014-15 годах, в частности, от падения цен на сырьевые товары и денежных переводов из России. В первом квартале 2017 года ВВП зафиксировал резкий рост до 6,5% после замедления в 0,2% в 2016 году. Fitch пересмотрело прогноз роста экономики Армении до 3,4% на 2017 год благодаря увеличению госрасходов и более быстрому, чем ожидалось, увеличению экспорта. "В 2018-2019 годах рост может ускориться. Но агентство считает, что улучшение среднесрочных перспектив роста в стране, вероятно, потребует дальнейшего прогресса в улучшении инвестиционного климата, поскольку доля общего объема инвестиций находится на низком уровне - 18,4% от ВВП", - отмечается в сообщении. Благоприятная международная обстановка, характеризующаяся восстановлением цен на сырьевые товары, улучшением диверсификации экспорта и стабилизацией российской экономики, повысит выгоды от экспорта и денежных переводов, что в свою очередь приведет к дефициту текущего счета платежного баланса в среднем на 2,1% в 2017-2018 гг.