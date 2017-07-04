Отток капитала из Армении увеличился на $42.6 млн. за пять месяцев - Жоговурд

/АРКА/. Отток капитала из Армении в период с января по май текущего года составил $356 млн. 683 тыс. долларов, что на $42.6 млн. больше, чем за тот же период прошлого года, пишет газета "Жоховурд". Издание сообщает, что около $144 млн. была вывезено в Россию, а $64.4 млн. – в США. Отмечается также, что немалые суммы были вывезены за пределы Армении и нелегальным путем, в оффшорные зоны. В целом, по сведениям источника, за последние девять лет отток капитала из Армении составил $7,9 млрд.