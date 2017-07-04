Почему деньги не идут в бюджет?

Вместо того, чтобы петь дифирамбы Севану, надо работать, сказал в ходе обсуждения проекта о заборе дополнительных 100 млн. кубометров воды из Севана депутат от фракции «Царукян» Вардан Бостанджян. Он отметил, что не против забора воды, потому что бедные крестьяне нуждаются в орошении. Они и так остались без воды и вынуждены эмигрировать. Речь не о каких-то 200 млн. кубометров, сказал Бостанджян. Проблема в том, что проект антиконтитуционный и противоправный. По его словам, в проекте отмечено, что средства, которые образуются от сбыта воды, будут направлены на внебюджетный счет. «А почему не в бюджет? Внебюджетные счета непрозрачны, коррупционные риски велики», сказал депутат.