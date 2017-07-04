Армения установит противоградовую ракетную установку и начнет производство антиградовых сеток – министр

/АРКА/. Армения установит противоградовую ракетную установку и начнет производство антиградовых сеток, сказал в понедельник министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян в ходе обсуждений отчета о выполняемости госбюджета за 2016 год. По его словам, МЧС планирует запустить противоградовую ракетную установку в Арагацотнской и Лорийской областях, поскольку она более доступна и покрывает большую площадь по сравнению с нынешними установками. "В сентябре планируется ее установить и проверить, после чего установить во всех областях страны для защиты земель сельскохозяйственного значения", - сказал Аракелян. Кроме того, как отметил министр, в 2018 году планируется внедрить в стране производство антиградовых сеток, для чего государство будет предоставлять доступные и долгосрочные кредиты. "Сейчас представители частного сектора ведут переговоры с различными странами, в том числе европейскими по открытию филиала европейской компании по производству антиградовых сеток в Армении", - сказал Аракелян. При этом он отметил, что до запуска предприятия будут произведены дополнительные расчеты себестоимости производства, а также рисков и потерь сферы от града. Министр отмети, что если будет спрос, то правительство готово поддержать фермеров, но следует отметить, что антиградовая сетка целесообразна только для плодовых и садовых культур, для полевых и бахчевых целесообразнее антиградовая установка. Аракелян отметил также, что правительство все еще проводит оценку ущерба от града, а Центральный банк Армении ведет работу с комбанками по выявлению сельскохозяйственных кредитов, чтобы отсрочить выплаты основной суммы. Что касается отсрочки по налогам, то решение будет принято общее для всех областей с учетом погодных и климатических условий.