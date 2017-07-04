Трамп бросает вызов газовому доминированию России

Соединенные Штаты намерены упростить для американских компаний условия поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Восточной и Центральной Европы, сообщает во вторник, 4 июля, Reuters. Облегчение условий экспорта СПГ на фоне его быстрорастущих запасов в США Вашингтон намерен использовать в качестве "политического инструмента", чтобы снизить энергетическую зависимость ряда стран от России, отмечает агентство. Президент США Дональд Трамп должен объявить об этом решении на саммите "трех морей", который откроется в четверг, 6 июля, в Варшаве. Одной из основных тем встречи станет расширение региональной энергетической инфраструктуры, включающей строительство терминалов СПГ и газопроводов. В числе авторов этой инициативы - Польша, Австрия, Венгрия, Латвия и Эстония, указывает Reuters. По словам бывшего главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Джеймса Джонса, увеличение экспорта американского сжиженного природного газа снизит влияние России в регионе. "Я думаю, Соединенные Штаты могут продемонстрировать свою благожелательность, экспортируя энергоносители и помогая стать более самостоятельными и менее зависимыми странам, которые не имеют достаточного количества ресурсов", - цитирует слова Джонса агентство. Саммит "трех морей", названный так, поскольку большинство участвующих в нем стран расположены между Адриатическим, Балтийским и Черным морями, будет предшествовать заседанию лидеров G20 в Германии. Планируется, что в ходе саммита "большой двадцатки" состоится встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.