Армянские фермеры в 2016 г. привлекли по субсидированным ставкам кредитов на 15 млрд. драмов

/АРКА/. Армянские фермеры за 2016 год привлекли по субсидированным ставкам кредитов на 15 млрд. драмов, сказал в понедельник министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян в ходе обсуждений отчета о выполнении госбюджета за 2016 год. По его словам, всего в рамках программы кредитами воспользовались 20,4 тыс. бенефициариев. Он отметил, что кредиты предоставляются по доступной ставке в 14%, из которых 6% субсидируется государством. "Для погашения кредита предусмотрены льготные условия – как минимум 6 месяцев. При этом в среднем кредиты предоставляются сроком на два года, а максимальная сумма выданного кредита составляет 3 млн. драмов", - сказал Аракелян. Армянские фермеры за 2011-2016 гг. получили кредиты по субсидированным ставкам на сумму в 99,1 млрд. драмов. В указанный период фермерам было предоставлено 119,4 тыс. кредитов по субсидированной процентной ставке. Из госбюджета в 2017 году на эти цели будет направлено 1,1 млрд. драмов. Программа по предоставлению фермерам льготных сельхозкредитов была принята 1 апреля 2011 года. Финансирование осуществлялось по ставке 14% годовых, из которых 4% (в приграничных селах – 6%) субсидировало государство. Кредитование проводилось в армянских драмах, а средний размер кредита составлял 625 тысяч драмов. При этом льготный период кредитов длился 6 месяцев, после чего погашались только проценты, а на последующие выплаты отводилось еще полгода. ($1 – 480,57 драма).