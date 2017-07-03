/АРКА/. Налоговые поступления по итогам первых пяти месяцев 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31 млрд. драмов, сообщает пресс-служба Комитета по госдоходам Армении. Как отмечается в сообщении, по поручению председателя Комитета по госдоходам проводятся оценки "тени" среди налогоплательщиков с оборотом до 100 млн. драмов и больше. В результате оценки "тени", по словам начальника управления по организации и контролю Комитета Рафика Машадяна, комитет знаком со всеми проблемами, которые могут привести к недосчету налогов. "Несмотря на то, что были зарегистрированы положительные результаты, работа должна носить продолжительный характер. Налоговые поступления по итогам первых пяти месяцев увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31 млрд. драмов, из которых 30 млрд. приходится на долю торговых организаций", - отметил Машадян. Он подчеркнул, что рост налоговых поступлений в основном обусловлен сокращением "тени", на что направлены ежедневные действия комитета. Недавно были проведены мероприятия по контролю у налогоплательщиков, занимающихся торговлей автозапчастей. В ближайшее время комитет планирует осуществить мероприятия по контролю также и в других сферах, в частности у хозсубъектов, занимающихся торговлей стройматериалов, бытовой техники и мобильных телефонов. Как отметил Машадян, администрированию будут подвержены исключительно находящиеся в рисковой зоне организации. "Не исключены предварительные подсчеты ущерба, причиненного государству, в результате чего будут возбуждены уголовные дела", - подчеркнул Машадян.