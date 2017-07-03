Цена на нефть марки Brent превысила $49 за баррель впервые с 12 июня

РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличиваются в понедельник на данных из США о снижении числа буровых установок; нефть марки Brent впервые с 12 июня превысила отметку в 49 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.10 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,51% — до 49,02 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов понедельника стоимость поднималась до 49,03 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,59% — до 46,31 доллара за баррель.