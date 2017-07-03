Эксперты зафиксировали рекордный отток иностранного капитала из России

С конца февраля иностранные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд, приводит свои подсчеты, основанные на данных «Ренессанс Капитала», газета «Коммерсантъ». Иностранные инвесторы сокращают свои вложения в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок, ссылается газета на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Только за одну неделю прошлого месяца (22–28 июня) из таких фондов вывели более $83 млн. В то же время, по данным EPFR, другие развивающиеся рынки (emerging markets) привлекли почти $1,9 млрд за минувшую неделю и около $28 млрд за четыре месяца. «Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Больший объем средств был выведен только из Китая ($4 млрд), но размер этого рынка существенно больше российского», — констатирует газета. Среди стран БРИКС лидируют Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца вложили $2,6 млрд и $1 млрд. Больше российские фонды теряли только в 2013 году, когда с августа в течение семи месяцев из российских активов иностранные инвесторы вывели $2,47 млрд. Но тогда такой тренд наблюдался и в других emerging markets, которые потеряли более $44 млрд. Это было связано с действиями Федеральной резервной системы США по сворачиванию монетарных стимулов, а также низкими темпами роста экономик развивающихся стран.

