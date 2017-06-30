Трамп объявил о запуске «золотой эры» в энергетической отрасли США

Выступая на встрече, организованной Министерством энергетики США, глава Белого дома заявил о начале реализации новой энергетической политики США, сообщает агентство Reuters. «Мы будем экспортировать американские энергоносители по всему миру», — пообещал Трамп. По словам президента, речь идет о начале «золотой эры» американского доминирования. В числе примеров нового подхода Трамп назвал планы увеличить поставки американского сжиженного газа на азиатские рынки, а также продажу угля на Украину. Глава Белого дома также заявил, что его администрация рассматривает идею обновления программы развития атомной энергетики, которая должна составить конкуренцию природному газу и возобновляемым источникам энергии. Еще один пункт программы — разработка новых месторождений нефти и газа на американском шельфе. Работы были заморожены при администрации Барака Обамы. Указ о расширении добычи на шельфе Трамп подписал еще в конце апреля. Он объяснил это в том числе созданием тысяч новых рабочих мест для граждан США.

