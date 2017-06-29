Сотрудничество PetroChina и Газпрома приостановлено? Россия в тупике?

В последнее время переговоры между китайской национальной нефтегазовой компанией PetroChina и Газпромом о строительстве газопровода «Сила Сибири» приостановлены. Некоторые эксперты считают, что основной причиной стало то, что Китай пересмотрел стратегию снабжения страны энергоресурсам и в будущем планирует увеличить объем внутригосударственного производства и объем импорта СПГ (сжиженного природного газа), а также снизить зависимость от российского природного газа. Давайте почитаем мнение наших экспертов.В июле прошлого года переговоры о реализации проекта «Сила Сибири» зашли в тупик, по причине того, что китайская сторона выдвинула новое предложение по добыче и сбыту энергоресурсов. Этот проект не раз сталкивался с трудностями. На данный момент Россия и Китай полагают, что достигнуть договорённости по поставкам природного газа почти невозможно. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Россия и Китай намерены достигнуть соглашения о поставках товара, а это уже большой прогресс. К тому же вопрос о строительстве западной части газопровода вновь стал обсуждаться. Газпром уже начал строительство его восточной части, который называется первой частью газопровода «Сила Сибири», но на данный момент приостановлены переговоры о строительстве второй части.Переговоры зашли в тупик главным образом потому, что китайское правительство решило пересмотреть стратегию будущего энергоснабжения страны. Китай уже определил требующееся количество природного газа на десятилетие вперёд, а также квоты на импорт сжиженного природного газа, поэтому строительство западной части газопровода временно приостановлено. Есть сведения о том, что при этих обстоятельствах переговоры между китайской нефтегазовой компанией PetroChina и российским Газпром могут так и не сдвинуться с места. Как упоминалось ранее, китайское правительство разрабатывает новую стратегию энергоснабжения для удовлетворения внутренней потребности в энергии. Не исключено увеличение объема добычи природного газа внутри страны, к тому же Китай планирует увеличить объём импорта сжиженного природного газа. В этом случае поставщик будет вынужден обеспечить привлекательные условия, чтобы завоевать китайский рынок.Что касается Газпрома, самым привлекательным условием для нефтегазовой компании является возможность отказаться от подписанного долгосрочного соглашения с PetroChina. Цены на сырую нефть сильно зависят от общего рынка. На данный момент российские нефтяные компании пересмотрели механизм ценообразования для европейских государств, в частности определили условия договора, в основе которого лежат рыночные цены. Если это анализировать с точки зрения планирования и финансов, отказ от подписания договора с Газпромом, возможно, будет оптимальным решением для китайцев. С одной стороны, добытый внутри Китая природный газ можно транспортировать через газопровод повсюду без таможенных пошлин. С другой стороны, Китай также может закупать на рынке сжиженный природный газ, не подписывая долгосрочного контракта с продавцом. По сравнению с реализацией проекта «Сила Сибири», второй способ более гибкий и дешевый.Россия в будущем планирует экспортировать больше нефтегазовых продуктов, чтобы поскорее выйти из финансового кризиса. Поэтому Россия вряд ли молчаливо отступит от принятого решения, по крайней мере, ближайшие несколько лет. Газпром намерен продолжать строительство западной части газопровода и вряд ли приостановит или вовсе прекратит его. Особенно в условиях европейских экономических санкций против России, страна старается казаться сильной на международной арене. Россия пытаться доказать, что даже если она лишится западного рынка, то это лишь повод для развития внутреннего производства. Кроме того, в Китае за последние годы значительно увеличилась потребность в энергии, в связи с этим Россия надеется на свою долю на китайском рынке энергоресурсов.