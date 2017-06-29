Цена на нефть впервые за две недели превысила отметку в $48

РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг ускорили рост на фоне снижения добычи в США, стоимость нефти марки Brent впервые с 14 июня превысила отметку в 48 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.52 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,93% — до 47,98 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она поднималась выше 48 долларов за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,94% — до 45,16 доллара за баррель. По информации Минэнерго США, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 июня, уменьшилась на 1,07%, или на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,250 миллиона баррелей в сутки. Ряд аналитиков, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что снижение добычи нефти в США на прошлой неделе было связано с временными факторами, такими, например, как тропический шторм Синди в Мексиканском заливе.