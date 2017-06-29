При поддержке Beeline ежегодная Армянская PR-премия будет вручена во второй раз

29 июня 2017 г., Ереван. При поддержке Beeline научно-информационная общественная организация «Армянская PR-ассоциация» во второй раз проведет Армянскую PR-премию, которая состоится 18 июля. Премия направлена на развитие и распространение культуры грамотной коммуникации между PR-специалистами, средствами массовой информации и общественностью, а также признана содействовать осуществлению активной роли PR-специалистов в социальных и политических процессах и в жизни общества. Армянская PR-премия позволяет установить новые стандарты работы ответственных за связи с общественностью, способствует установлению среди них здоровой конкуренции, предлагая им быть более креативными, оригинальными и прогрессивными. Уже к традиционным номинациям Армянской PR-премии («Пресс-секретарь года», «PR-событие года», «Имиджевый PR года», «СМИ года», «Общественный деятель года», «Политический деятель года», «Лучший PR в сфере культуры», «Финансовый PR года», «Кризисное управление года», «Лучшая PR-инициатива года», «Государственная структура года» и «Армянский бренд») добавились еще две категории: «Инновационный PR» и «PR-технология», которые призваны способствовать росту профессионализма специалистов сферы. «Каждая компания должна придавать значение связям с общественностью, нести корпоративную социальную ответственность и осведомлять о предлагаемых услугах. Грамотная работа в сфере коммуникаций является залогом развития каждой кампании. Формирование положительного имиджа и прозрачный стиль структуры, государственной и общественной организации или компании во многом зависит от профессионализма PR-специалистов», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. «В прошлом году Армянская PR-премия, проводившаяся в первый раз, вдохнула новую жизнь в сферу связей с общественностью в Армении, сформировав совершенно новые тенденции развития. Наиболее важной задачей Армянской PR-премии является осведомление общества, государственных органов, поставщиков услуг, общественных и коммерческих организаций о важности PR-инструментов и технологий, о необходимости управления коммуникационным процессом», - отметила президент Армянской PR-Ассоциации, доцент кафедры печатной и вещающей журналистики ЕГУ, к.ф.н. Астгик Аветисян. Чтобы по достоинству оценить лучших PR-специалистов и лиц, способствующих развитию сферы, выявить существующие проблемы и недостатки, а также лучшие проекты и профессиональные достижения в области связей с общественностью, Армянская PR-ассоциация, как и в прошлом году, провела научное исследование. В процессе исследования применялось множество научных методов: проводились фокус-группы, осуществлялся мониторинг работы государственных органов и деятельности политических и общественных лиц, изучались лучшие мероприятия и события в области PR в Армении.Генеральным спонсором национальной «Армянской PR-премии» является Beeline.