Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ требуют от Катара $16 млрд.

/АРКА/. Катар может столкнуться с тяжелейшим кризисом ликвидности на фоне попыток стран Персидского залива обескровить финансовую систему страны. Как сообщает Vestifinance.ru со ссылкой на агентство Reuters, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ потребовали от Катара возвращения средств, которые были размещены госкомпаниями этих стран на депозитах в банках страны. Речь идет о $16 млрд., которые были размещены как срочные вклады в банках Катара. Сумма не столь большая, однако, учитывая, что сейчас в банковской системе страны наблюдается жесткий дефицит валюты, подобное требование может обескровить финансовую систему и спровоцировать обвал национальной валюты. На этом фоне у инвесторов все больше опасений, что Катар не сможет пережить текущий кризис, не прибегая к девальвации валюты. Курс катарского риала к доллару с 2001 г. находился на уровне 3,64 риала за доллар, однако, после того как другие арабские страны свели к минимуму дипломатические отношения с Дохой, обвиняя ее в терроризме, курс ослаб до 3,68 риала за доллар.И хотя в абсолютных величинах это падение совсем небольшое, это все же самое серьезное снижение с 2005 г. Накануне появилась информация. что катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority (QIA) уже передал министерству финансов страны доли в катарских компаниях на общую сумму $30 млрд и может начать продавать и другие активы. Об этом сообщило агенство Reuters. Активы, переданные Минфину, включают в себя акции компаний банковского сектора, а также промышленных, торговых и транспортных предприятий. Катар, одно из самых богатых государств в мире и крупнейший производитель сжиженного природного газа, стремится нарастить долларовые резервы, после того как Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн разорвали экономические и дипломатические отношения с этой страной на прошлой неделе. Это стало беспрецедентным шагом, предназначенным для того, чтобы наказать Катар за связи с Ираном и исламистскими группировками в регионе. Некоторые банки в соседних странах снижают экспозицию в Катаре на фоне опасений по расширению блокады. Несмотря на то что банки вряд ли рискнут "окунуться в кризис", затраты по займам "будут расти, и банки, вероятно, станут более осторожными с их кредитованием", отметил Джейсон Тави, экономист Capital Economics на Ближнем Востоке.
Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ требуют от Катара $16 млрд.
- Бизнес - 29 Июня 2017, 11:30