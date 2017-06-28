Получены заявки от 20 компаний на возведение первой системной солнечной станции в Армении

В рамках инвестиционного тендера на строительство первой системной солнечной станции промышленного масштаба в Армении было получено 20 заявок от различных компаний и консорциумов. Заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Айк Арутюнян заявил, что заявки подали компании из Китая, США, Германии, Испании, Южной Кореи, Ирана и др. стран. После предварительного этапа будет объявлен следующий, тендер завершится в начале будущего года, тогда же и начнется строительство. Уже к концу 2018 года Армения получит первую станцию мощностью в 55 мВт. Согласно программе правительства, предусмотрено строительство 6 фотовольтовых станций мощностью 110 мВт. Для первого этапа выбрали местечко Масрик в Гегаркуникском марзе, сообщает министерство энергетики.