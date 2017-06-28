В Ереване будут построены три новых транспортных развязки

Новости-Армения. Три новых транспортных развязки будут построены в Ереване до 2022 года, сказал во вторник вице-мэр Еревана Камо Ареян в ходе обсуждений отчета о выполняемости госбюджета за 2016 год. По его словам, при финансировании Азиатского банка развития разрабатывается программа разгрузки центра Еревана. Он отметил, что речь идет о трех основных транспортных узлах. Первый из них располагается на перекрестке кинотеатра "Айреник", где предлагается разработать решение для разгрузки улиц Аршакуняц и Гарегина Нжде. Второй узел охватит улицы Агатангегоса, Григора Лусаворича и Аршакуняц (транспортная развилка у цирка). "Ведется разработка проектной документации по строительству подземной эстакады, что позволит значительно разгрузить перекресток, поскольку далее уже действует эстакада, которая позволяет добраться от улицы Агатангегоса до улицы Гераци без светофоров", - сказал Ареян.



Третьим направлением, по его словам, является развязка вдоль новой дороги проспект Исакова-улица Ленинградян, где на улице Исакова, выше Ереванского озера построен мост. "Планируется, что данное направление напрямую через Разданское ущелье выйдет к нижней части парка Комитаса и будет перекрещиваться с улицей Аршакуняца. Это позволит создать дополнительный транспортный узел, который соединит северную и южную части города", - сказал Ареян. По его словам, по всем проектам разрабатывается проектная документация, которую планируется завершить к концу 2017 года, а сами проекты претворить в жизнь до 2022 года. В свою очередь председатель Государственного комитета градостроительства Армении Нарек Саркисян отметил, что представленное решение по развязке на перекрестке "Айреник" вызвало озабоченность у архитекторов. "Проектной документацией предложено решение по строительству надземной эстакады, которое архитекторы отвергли, поскольку посчитали важным сохранение внешнего вида перекрестка", - сказал Саркисян.