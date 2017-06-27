"Система" заявила о потере акционерами $2,5 млрд из-за "Роснефти"

Потери акционеров АФК "Система" и МТС уже составили более 150 млрд рублей (2,52 млрд долларов) из-за иска "Роснефти" и "Башнефти" и могут потерять еще больше после ареста активов компании, заявил официальный представитель АФК Сергей Копытов. "Это особенно возмутительно в связи с тем, что судебный процесс касается общеприменимых корпоративных действий, которые осуществлялись открыто и публично еще в 2014 году и никем никогда не оспаривались", - цитирует его РИА Новости. В понедельник стало известно об аресте принадлежащих АФК "Система" 31,76% акций МТС, а также, 100% акций АО "Группа компаний "Медси" и 90,47% акций АО БЭСК в рамках обеспечения иска компании Игоря Сечина и соистцов в лице "Башнефти" и Республики Башкирия на сумму 170 млрд долларов. После сообщения об аресте судебными приставами части пакета АФК "Система" котировки ПАО МТС на Нью-Йоркской бирже резко пошли вниз: по состоянию на 20:30 по Москве падение акций составило около 5%. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал арест принадлежащих АФК "Система" акций "абсолютно банальной процедурой" в условиях имущественных исков. "Мы, может быть, и не стали бы обращаться за этой мерой, но, поскольку наши оппоненты публично и настойчиво демонстрируют презрение к легальным правовым институтам и процедурам, мы очень озабочены тем, чтобы в случае, если суд удовлетворит наши требования, они [требования] были обеспечены", - заявил Леонтьев Интерфаксу. По его словам, истцы обратились в суд с заявлением об обеспечительных мерах и предложили перечень активов, которые обеспечивают сумму иска, а суд уже сам принял решение, что из перечисленного стоит арестовать. Слушания по иску "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" пройдут во вторник в Арбитражном суде Башкирии. Претензии "Роснефти" касаются компании "Башнефть", которой "Система" владела до 2014 года. В 2000-е годы на базе башкирской компании холдинг Евтушенкова консолидировал другие принадлежавшие ему топливно-энергетические активы в республике. "Башнефть" была передана в федеральную собственность в 2014 году после уголовного преследования Владимира Евтушенкова, в ходе которого бизнесмен был заключен под арест. В 2016 году дело было прекращено за отсутствием состава преступления. В том же году контрольный пакет "Башнефти" купила "Роснефть". 2 мая 2017 года "Роснефть" подала иск к холдингу Евтушенкова в Арбитражный суд Москвы. Поводом стали проведенные еще в 2005-2009 годах реорганизации "Башнефти", в результате которых активы компании обесценились на 106,6 млрд рублей. Как объяснял суть иска пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, в результате "некоторых административных действий холдинга - проведенных реорганизаций - были выведены активы" "Башнефти". В результате "Роснефть" лишилась косвенного владения акциями Башкирской электросетевой компанией, "Уфаоргсинтеза" и других предприятий, настаивают истцы. В самой "Системе" не согласны с иском и считают требования истцов незаконными и необоснованными. Компания утверждает, что все действия, перечисленные в иске, она осуществляла в полном соответствии с законом.