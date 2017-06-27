Структуры повара Путина заинтересовались разработкой месторождений в Сирии

Контракты на добычу четверти всего газа и всей нефти, добытой на отвоеванной с помощью России для Башара Асада территории Сирии, могут достаться фирме ООО «Евро Полис», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к Минэнерго. Взамен ООО «Евро Полис» обязуется освобождать от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» и противников режима месторождения и объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры Сирии, а затем их охранять. Интерес Пригожина к разработке сирийских месторождений подтвердил источник РБК, близкий к бизнесмену, а также источники РБК в ЧВК «Вагнер», которую эксперты считают одним из претендентов на оказание услуг по охране месторождений. По данным «Фонтанки», соответствующий меморандум о намерениях был подписан во время встречи в декабре 2016 года сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганева с министром энергетики России Александром Новаком. Документ подписан сроком на пять лет. ​«Фонтанка» отмечает, что меморандум пока не имеет юридической силы — собеседник издания, близкий к Минэнерго, рассказал, что для практической реализации таких договоренностей необходимо будет принятие нового сирийского закона. Однако при этом его действие будет иметь обратную силу — за услуги охраны заплатят со времени подписания меморандума, сообщил собеседник издания. В пресс-службе Минэнерго отказались комментировать эту информацию, заявив, что содержание данных документов является корпоративной тайной. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Евро Полис» была создана 13 июля 2016. Она зарегистрирована в подмосковном городе Красногорске по адресу Ильинское шоссе, дом 1. До начала 2017 года компания не вела никакой значимой деятельности — уставной капитал ее составлял 10 тыс. руб., адрес, по которому она зарегистрирована, совпадает с адресом еще нескольких десятков компаний. «Фонтанка» пишет со ссылкой на гендиректора компании частного военного консалтинга «РСБ-Групп» Олега Криницына, что охраной месторождений в Сирии вероятно, будет заниматься и частная военная компания «Вагнер», которой, как считается, руководит Дмитрий Уткин, знакомый с бывшими владельцами ООО «Евро Полис» и главой службы безопасности Пригожина Евгением Гуляевым. По словам Криницына, «сам Уткин не принимает таких решений» — он выполняет «техническую работу», а решения по планированию и развитию компании «принимаются на верхнем уровне». Как ранее выяснил РБК, Евгений Пригожин участвовал в нескольких тендерах на содержание базы так называемой «группы Вагнера» — прототипа российской частной военной компании (ЧВК), которая получила свое название по позывному ее руководителя. «Пока Пригожин получает большие заказы от правительства [на выполнение боевых задач на передовой и охране важных объектов инфраструктуры — РБК]. При этом там [в Сирии] уже с одной из пригожинских нефтяных компаний сирийское правительство подписало контракт на пять лет. У меня работает там товарищ», — рассказал собеседник РБК. По его словам, речь идет о месторождениях в центральной части Сирии. Другой источник РБК, близкий к компании «Вагнера» также утверждает, что Пригожину отдали нефтяные вышки в Сирии. «Сейчас они ищут людей для их охраны», — сказал он. Кроме нефтяных месторождений, речь идет и о «газовых полях» Пальмиры: Шаир, Хаян, Джизель, утверждает третий собеседник РБК из окружения Пригожина. «После Пальмиры в декабре 2016 года их захватило «Исламское Государство» [запрещено в России]. ЧВК освободило их и забрало себе», —говорит собеседник. По его словам, есть заключенный с министерством нефти Сирии меморандум (дата заключения — декабрь—январь). «Я не знаю условия этого соглашения, но речь идет о десятках миллионов долларов в месяц», — сказал он. Официально на запрос «Фонтанки» о содержании меморандума, заключенного между сирийской стороной и ООО «Евро Полис» под эгидой Министерства энергетики России, в пресс-службе Минэнерго отвечать отказались: «Содержание данных документов является корпоративной тайной». Изданию не удалось получить комментарии министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, а также представителя «Евро Полиса».

