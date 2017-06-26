Показатель экономической активности Армении составил в прошлом году 0,2% - вместо запланированных 2,2% и 3,2% в 2015 году, заявил сегодня в ходе бюджетных слушаний в парламенте глава Центробанка Артур Джавадян.

По его словам, спад был обусловлен снижением уровня внутренних и внешних инвестиций, цен на медь и другие металлы, а также сокращением доходов домохозяйств из-за снижения трансфертов из России.

По его словам, в 2016 году инвестиционная среда оставалась слабой, хотя по части частного потребления появились тенденции роста. В 2016 году низкие инфляционные тренды способствовали снижению инфляционных ожиданий, что сказалось на процентных ставках – снизилась как доходность гособлигаций, так и кредитные ставки.

«В 2016 году дефицит бюджета на 2 процентнх пункта превысил запланированный показатель и на 0,7% прошлогодний показатель, достигнув 5,5%», сказал он.

В прошлом году экономическому росту способствовал экспорт, и сократилась разница экспорта и импорта.

Но дефицит бюджета составил 278 миллиардов драмов, вместо запланированных 180 млрд..

Это сказалось на госдолге и соотношении ВВП-долг, которое достигло 56,7%.

«В 2017 году кредитно-бюджетная политика будет ограничена правилом государственного дефицита, который следует соблюдать для обеспечения управления госдолгом и обеспечения макроэкономической стабильности», сказал он.

Глава ЦБ отметил важность стимулирования инвестиций структурных инвестиций.