Индекс деловой активности в Германии бьет рекорды

Индекс деловой активности в Германии ifo снова вырос и закрепился в июне на рекордной отметке в 115,1 пунктов. Данные в понедельник 26 июня обнародовал Мюнхенский институт экономических исследований. Ifo считается в Германии барометром деловой активности. В прошлом месяце индекс составил 114,6 пунктов. Немецкие предприниматели считают, что состояние их бизнеса "явно улучшилось" и еще более оптимистичны в отношении следующего полугодия. "Опрошенные бизнесмены в приподнятом настроении и еще увереннее смотрят в будущее", - отметил президент института ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest). "Мы видим три главных драйвера роста: низкие процентные ставки, дешевеющая нефть и недооцененный по отношению к доллару евро", - заявил агентству Reuters главный экономист банка LBBW Уве Буркерт (Uwe Burkert). В ходе исследования в Германии были опрошены 7 тысяч руководящих сотрудников. На прошлой неделе ifo также повысил свой экономический прогноз. Эксперты ожидают роста немецкой экономики на уровне 1,8 процента в этом году и 2 процента в следующем. К такому выводу они пришли на основе оценок потребительского спроса, активности в строительстве и растущего экспорта.