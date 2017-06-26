Тирада немногословного министра

Вице-премьер, министр международной интеграции Ваче Габриелян прокомментировал сегодня в парламенте доклад Всемирного банка, согласно которому вступление Армении в ЕАЭС породило проблемы в торговле с третьими странами.

«Так оно и есть, и нужно смотреть вперед, поскольку мы уже стали членом этой структуры. Тарифы изменились, и в этом смысле условия не могли оставаться прежними, поскольку тарифы повысились. Но по линии 700 наименований товаров мы не сразу повысили тарифы, чтобы это не сказалось сразу на сбыте», сказал Габриелян.

По его словам, был проведен анализ и сравнение Армении с подписавшими соглашение об Ассоциации с ЕС странами – Молдовой и Грузией. «Мы сочли, что наше членство в ЕАЭС дало более значимые результаты, потому что, так или иначе, влияние России на все страны региона сохраняется», сказал вице-премьер.

По его словам, в целом, членство в ЕАЭС стало позитивным шагом, и финансов больше течет в Армению, чем утекает.

На вопрос, в какой мере 170-миллионный рынок ЕАЭС открылся для Армении, Ваче Габриелян ответил, что Армения и раньше торговала с Россией.

«Теперь мы члены Таможенного союза, а значит, множество таможенных и иных процедур упростилось, пошлины снизились. Кстати, тот же ВБ говорит, что для предпринимательства коммерческие условия улучшились, особенно, таможенные», отметил он.

Журналисты напомнили, что Всемирный банк заключил, что в Армении нет благоприятной среды для инвестиций и бизнеса.

«То есть, ВБ утверждает, что в Армении нет ничего хорошего? Сравните доклад ВБ с прошлогодним диагнозом правительства и посмотрите, чьи оценки острее. По части бизнеса оценки правительства были гораздо острее, и нынешняя программа правительства выстроена в этой логике, в ней шаги по преодолению барьеров», сказал немногословный обычно министр.