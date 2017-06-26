Арцах связывает большие надежды с эксплуатацией горнорудного комплекса «Кашен»

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 25 июня принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 15-летию компании «Бейз Метлс». Об этом сообщает пресс-служба президента НКР. Саакян отметил, что пройденный компанией путь богат на достижения и может служить основанием для гордости. «Хочу выразить благодарность всему личному составу компании за кропотливую работу. Уверен, что вы с той же энергией продолжите свое дело, тем более что в данной сфере есть серьезные задачи и долгосрочные программы», - сказал в своем выступлении Бако Саакян. При этом президент добавил, что государство имеет большие ожидания от эксплуатации горнорудного комплекса «Кашен», и выразил надежду, что компания «Бейз Метлс» сохранит свой статус в качестве одной из ведущих сил экономики республики.