Генеральный директор Beeline прочитал лекцию в ЕГУ

Генеральный директор Beeline Андрей Пятахин выступил с лекцией перед участниками курса переподготовки в области маркетинга и связей с общественностью, проходящего в Лаборатории дистанционного обучения Ереванского государственного университета.В качестве приглашенного лектора глава компании прочитал лекцию по теме «Принятие стратегических решений». Он представил аудитории, каким образом следует изучить ситуацию, какие обстоятельства нужно учесть и как избежать наиболее часто встречающихся ошибок, чтобы принять правильное стратегическое решение.В целом на мероприятии присутствовали более 30 слушателей, в том числе преподаватели ЕГУ, руководство Лаборатории дистанционного обучения, студенты, журналисты, специалисты в области маркетинга и связей с общественностью.«Для наших студентов это хорошая возможность послушать одного из опытных и грамотных специалистов сферы – директора Beeline Андрея Пятахина. Лаборатория придает значимость подобным мероприятиям, поскольку студентам предоставляется возможность получить актуальные знания, а также сформировать для себя образ талантливого и успешного специалиста. Иначе говоря, они на практике знакомятся с качествами признанных специалистов, их образом мыслей и моделью поведения. Я особенно ценю обеспечение непрерывности нашего сотрудничества с Beeline, а также возможности проведения совместных учебных программ», - отметил руководитель Лаборатории дистанционного обучения факультета Социологии Ереванского государственного университета Арташес Хуршудян.«В наше время принятие продуманных и правильных решений является залогом успеха, как в бизнесе, так и в повседневной жизни. А для таких крупных компаний как Beeline – это главное условие развития. Именно поэтому я считаю, что изучение данной темы поможет специалистам, проходящим переподготовку в сфере маркетинга и связей с общественностью в их нынешней и дальнейшей деятельности и изменит их жизнь к лучшему», - сказал Генеральный директор Beeline Андрей Пятахин.Отметим, что факультет Социологии Ереванского государственного университета первым ввел в Армении систему дистанционного обучения в форматах off-line и on-line. Благодаря современным программам дистанционного обучения Лаборатории всем желающим предоставляется возможность стать специалистами в области связей с общественностью, маркетинга, управления человеческими ресурсами, социальной работы, социальной педагогики, социологии, экономики и т. д.
Генеральный директор Beeline прочитал лекцию в ЕГУ
- Бизнес - 26 Июня 2017, 12:32