МВФ подтвердил предоставление Армении кредита в $21.6 млн

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил размер кредита Армении в 2017г. Как передает “Арменпресс”, МВФ отмечает, что благодаря мобилизации доходов и повышения результативности расходов, власти Армении продолжают проводить эффективную бюджетно­-налоговую политику, остаются верными взятым на себя обязательствам. Ожидается, что в 2017г. экономическая активность в Армении повысится, несмотря на риски и вызовы. МВФ отмечает, что укрепление внутренней конкуренции и проведение преобразований играют важную роль для развития частного сектора и диверсификации экономики страны. Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил пятую и окончательную инспекцию выполнения экономических задач в Армении в рамках трехлетней программы “Пролонгированное финансирование”. Завершение процесса пересмотра дает возможность предоставления Армении кредита в $21.6 млн. В марте ­2014 года МВФ утвердил трехлетнюю программу “Пролонгированное финансирование” ($111.57 млн).