Неестественные монополии в Армении

Министр экономики и инвестиций Армении Сурен Караян заявил, что в Армении нет монополий, «за исключением естественных монополий». Он заверяет, что Армения открыта для инвестиций, в том числе, в энергетике и региональных коммуникациях.

Сурен Караян – хороший экономист и наверняка знает определение «естественной монополии». Но он не может «по долгу службы» заявить, что Армения считает естественной монополию госкорпорации России.

Естественная монополия устанавливается в случае, если государство (или частное лицо) обладает уникальным правом на некие природные блага – недра, воду и прочее. Например, госкорпорации Газпром и Роснефть являются естественными монополиями в России, обладающими уникальным правом на экспорт природного сырья.

Почему право Газпрома является «естественной монополией» в Армении, трудно объяснить. Министр экономики либо предумышленно вводит армянское общество в заблуждение, либо он официально признает примат Газпрома над естественным суверенитетом Армении.

В Армении естественная монополия может быть установлена, скажем, на воду или на добычу молибдена. А на пользование рукотворными трубами и электросетями монополия не может быть естественной. Такие же трубы при наличии разрешения могут провести кто угодно. И не нужно вешать лапшу на уши.

Безапелляционные заявления армянских чиновников о «естественных» правах российских госкорпораций в Армении – это акт сдачи государственного суверенитета и охмурения армянского общества.