Нефть приготовилась закрыть полугодие худшими результатами за 20 лет

С начала 2017 года по 23 июня нефть Brent, международный эталон, подешевела на 20,5% (по состоянию на 17:05 мск). Если Brent подойдет к середине года с таким же результатом, это будет сильнейшее падение ее цены в первом полугодии с 1997 года. Тогда падение за первую половину года составило 22,26% на фоне азиатского финансового кризиса. Есть вероятность, что нефть перебьет и этот антирекорд. Если в оставшуюся неделю июня фьючерсы Brent опустятся до отметки $44,17 за баррель, то полугодовое падение составит почти 22,3% и будет крупнейшим с 1991 года. По состоянию на 19:55 мск пятницы котировки Brent составляли $45,58 за баррель. Нефть дешевеет пятую неделю подряд. В первых полугодиях нефть показывает положительную динамику в два раза чаще, чем отрицательную. За все время существования биржевых фьючерсов Brent (с 1988 года) они показывали отрицательный результат в первом полугодии девять раз и 19 раз — положительный. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/economics/23/06/2017/594d419f9a79476a11810953?from=main