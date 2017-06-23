news.am. Во взаимодействии Армении и режима GSP+ «медовый месяц» закончился

Во взаимодействии Армении и режима GSP+ «медовый месяц» завершен, и мы сейчас находимся на стадии «длительного супружества». Об этом 23 июня в беседе с журналистами заявил советник по вопросам торговли Европейской службы внешних отношений, руководитель первого визита мониторинговой миссии GSP+ в Армению Хуус Хутуин. Конечно, по его словам, есть беспокоящие проблемы. «Должен сказать, что ни одна из включенных в GSP+ 9 стран с этой точки зрения не совершенна, в их числе и Армения. В результате разных обсуждений мы выявили три беспокоящих проблемы в Армении: 1. проблема отсутствия эффективной системы защиты рабочей силы; 2. для обеспечения полноценного применения конвенций ООН необходимо принять закон, предусматривающий предотвращение и борьбу с семейным насилием; и, наконец, 3. независимая и эффективная судебная система», - отметил Хуус Хутуин. «Я только что вернулся со встречи под председательством заместителем министра экономического развития и инвестиций Армении Гарегина Мелконяна. В ходе встречи мы обсудили ряд проблем, в связи с которыми я бы хотел увидеть дополнительные действия со стороны Правительства Армении, включая 3 пункта, которые я только что перечислил. Мы 1 января 2018 года планируем опубликовать доклад, который будет представлен в Европейский парламент, Комитет министров 28 стран-участниц ЕС и гражданскому обществу. В завершение нашего визита мы отправим Правительству более краткую справку, где будут перечислены определенные сферы, в которых мы бы хотели видеть не планы, а действия по состоянию на осень этого года, чтобы мы смогли включить это в публикуемый доклад», - подчеркнул должностное лицо ЕС. Первый доклад по Армении, продолжил он, был опубликован в январе 2016 года. «И мы сказали нашим коллегам в Правительстве, что «медовый месяц» завершен. Мы сейчас находимся на стадии «длительного супружества», это период, в ходе которого стороны должны приложить усилия. Мы ожидаем, что Правительство обеспечит дополнительный прогресс в направлении выполнения 27 конвенций ООН, а с нашей стороны – льготы в размере 8,7 млн. евро. Мы приложим усилия со своей стороны, надеюсь, что Правительство Армении тоже приложит необходимые усилия», - добавил Хуус Хутуин. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
news.am. Во взаимодействии Армении и режима GSP+ «медовый месяц» закончился
- Бизнес - 23 Июня 2017, 18:10