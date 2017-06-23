Предложения об инвестициях в $8 млрд. в Армению не поступало – замминистра

/АРКА/. Предложения об инвестициях размером в $8 млрд. в Армению не поступало, сообщил замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян на своей странице в Facebook. Ранее посол США в Армении Ричард Миллз говорил о наличии потенциала для инвестиций в Армении размером в $8 млрд. Арутюнян также добавил, что Министерство работало, работает и будет продолжать работать с различными инвесторами, в том числе и американскими, чтобы реализовать данный потенциал. Однако, по его словам, объем инвестиций, их сроки и последовательность их осуществления зависит от ряда условий. Как отметил замминистра, ключевым фактором в этом является предложенный инвестиционный тариф. "Мы не имеем права позволить такой тариф, который отрицательно скажется на конечном потребителе", – сказал Арутюнян и добавил, что ведомство обязано обеспечивать Армению качественной и доступной энергией. В заключение он также пообещал, что в скором будущем будет предпринят ряд шагов для развития солнечной энергетики в стране.