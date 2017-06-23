В Beeline прошел мастер-класс по языку программирования Python для армянских IT-специалистов

Международный IT-эксперт Михаил Кашкин провел в Beеline Armenia мастер-класс по одному из наиболее востребованных на сегодняшний день языков программирования Python.

За 16 лет работы с этим языком программирования Михаил Кашкин сотрудничал с Google и другими ведущими компаниями США из списка Fortune 500, а также с правительственными организациями Европы, США, Таиланда, России, Армении и Украины.

При помощи разработчика из компании Monitis Левона Егиазаряна он представил армянским программистам историю создания языка Python, его основные функции, сферы и способы применения. Кроме представителей Beeline в мастер-классе участвовали сотрудники компаний Masys information systems, Ziltech и Fifth.

«Сфера IT - одна из наиболее динамично развивающихся на сегодняшний день в мире. И для ее специалистов очень важно идти в ногу со временем, не отставать от новых тенденций и наработок, что важно не только для их профессионального развития, но и для общего прогресса Армении. Именно этой сфере Beeline придает особое значение, и в первую очередь вопросам, касающимся обучения программистов. Уверен, этот мастер-класс вдохновит армянских разработчиков на новые достижения и поможет изменить жизнь к лучшему», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Python на сегодняшний день является одним из самых популярных языков программирования в мире. Благодаря высокой читаемости и мощности Python широко используется при разработке веб-сайтов, анализе данных и машинном обучении.