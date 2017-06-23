Кардинальные реформы ожидаются в сфере городского транспорта Еревана

/АРКА/. Ереванские пассажиры, возможно, избавятся от злополучных маршруток в начале 2018 года, сказал в пятницу на пресс-конференции глава глава Центра консультаций потребителей Карен Чилингарян. "Транспортная система в Армении – худшая среди всех постсоветских стран. Мы очень отстаем в этой сфере. Может быть, мы на одном уровне только с Таджикистаном. Но сейчас уже есть сдвиги. И я очень надеюсь, что систему реально реформируют, а не остановятся только на обещаниях", - сказал он. Чилингарян отметил, что на встречах рабочей группы мэрии Еревана по реформам в транспортной системе в столице обсуждаются кардинальные реформы в данной сфере, которые могут быть осуществлены уже в начале 2018 года. "Наша мэрия подписала договор с британской компанией WYG International Limited, осуществляющей у нас работы по улучшению сферы общественного транспорта. И в этой связи приглашены специалисты, которые проводят исследования в системе транспорта. Вчера, на очередной встрече, уже обсуждался вопрос, чтобы, наконец избавиться от злополучных позорных маршруток, которые не используются для перевозки пассажиров уже нигде", - заявил он. По его словам, обсуждаются вопросы также внедрения модернизированной системы оплаты за транспортные услуги в виде пластиковых карт, а также применение четкого расписания рейсов общественного транспорта. "Весь транспорт будет оснащен системой GPS навигации, и пассажиры смогут отслеживать время прибытия транспорта" – добавил он.