Импорт очередной партии оборудования для Амулсарского золотого рудника и обогатительной фабрики освобождён от таможенной пошлины. Проект соответствующего постановления был одобрен на заседании Правительства 23 июня. Стоимость партии оборудования составит около 2,5 млрд драмов. Амулсарское месторождение – второе по запасам золота в Армении. Строительные работы на руднике (для подготовки к его эксплуатации) стартовали осенью 2016 г. Как заявил на заседании министр экономразвития и инвестиций Армении Сурен Караян, эксплуатирующая рудник компания, британская Lydian International (дочерняя компания – Lydian Armenia), уже вложила в его развитие около 44 млрд драмов (около $90 млн ред). Капитальные вложения в указанное строительство в 2016-18 гг должны составить $370 млн. В течение 10 лет производства на руднике будет занято 700 человек, а на пике активности - до 1 300. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Импорт оборудования на Амулсарский золотой рудник освобождён от ввозной пошлины
- Бизнес - 23 Июня 2017, 13:23