Армения скоро станет региональным энергоцентром

После строительства и сдачи в эксплуатацию линий электропередач “Иран-Армения” и “Армения-Грузия” Армения будет играть роль регионального центра в энергетическом секторе, связывая энергетические системы ИРИ, Грузии и России. Как сообщает пресс-служба министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА, в программе правительства Армении на 2017-2022 годы закреплено, что воздушные линии электропередач “Иран-Армения” и “Армения-Грузия” будут сданы в эксплуатацию до конца 2019 года, а линия и подстанция “Иран-Армения” - в 2019 году. Это позволит в три раза увеличить мощность взаимопотоков электроэнергии с соседним Ираном. До конца года правительство РА намерено начать проектные работы воздушной линии электропередачи “Армения-Грузия” мощностью 400 кВт. Реализацию данного проекта планируется завершить до 2019 года. Отмечается, что в рамках объявленного международного тендера в настоящее время идет процесс отбора подрядной организации для строительства линии электропередачи “Армения-Грузия”.